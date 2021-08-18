استمع إلى استغاثة سيدة أفغانية يائسة مع هجوم طالبان عليهم في كابول

تحدثت مذيعة CNN، بريانا كيلار، مع المحامية الدولية لحقوق الإنسان، كيمبرلي موتلي، التي كانت تتواصل مع امرأة أفغانية رسمت صورة مرعبة للحياة على أرض الواقع في أفغانستان تحت حكم طالبان.

السيدة الأفغانية قالت لموتلي في مقطع صوتي، حصلت عليه شبكة CNN، "لست متأكدة مما إذا كان بإمكاني الاستمرار في مراسلتك بعد الآن. شكرا جزيلا على كل شيء كيم. لكنني لا أعتقد أن الأمر سينجح".

واستطردت السيدة بالقول "لقد تأخرتم كثيرًا في التحكم بالأمور. لقد فات الأوان على السيطرة على الوضع. أنا آسفة. لكن جهودك لا تعني شيئًا بعد الآن".

ويمكن سماع السيدة وهي تستغيث بيأس مع دخول مجموعة كبيرة من المسلحين إلى كابول، قائلة "إذا بقينا هنا لساعة أخرى، فستكون هناك مذبحة. أنا أخبرك، ستكون هناك مذبحة. الجميع سيُقتل هنا. رجاءً، نحن نتعرض لهجوم. هناك مجموعة ​​كبيرة جدًا. إنهم يهاجموننا. ربما يوجد مقاتلون من طالبان بينهم، عددهم بالآلاف، ليسوا مجرد مئات، هناك الآلاف منهم".

استمرت السيدة بالحديث قائلة "أنا خائفة حقًا. ولا أريد أن أكون هنا بعد الآن، لأنني خائفة حقًا. خائفة على حياتي وحياة عائلتي، سأموت من القلق والتوتر. الأمر يثير التوتر حقًا، لا أعرف ماذا أفعل".

ولا يمكن لـCNN التحقق بشكل مستقل مما كانت السيدة الأفغانية تراه المرأة على أرض الواقع، لكن موتلي أشارت إلى أنها تتلقى "العديد من الرسائل من النساء على وجه الخصوص والرجال الخائفين على حياتهم"، مؤكدة أن الحالة هناك "حالة مرعبة"، وأنه "وضع يتغير بسرعة كبيرة، دقيقة بدقيقة".