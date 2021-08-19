تجولت مراسلة CNN، كلاريسا وارد، في أحد شوارع العاصمة الأفغانية كابول، لنقل العقبات التي يواجهها الأمريكيون والأفغان في محاولة الوصول إلى مطار كابول، حيث يحاول مقاتلو طالبان منع الوصول إليه بإطلاق النار والعنف.

سرعان ما تمت مواجهة وارد وطاقم التصوير من قبل مقاتل غاضب من طالبان، حيث طلب من مراسلة CNN تغطية وجهها، ورفض التحدث إليها.

المقاتل كان يحمل هراوة، وقال لأحد مرافقي مراسلة CNN إن ما يحدث من فوضى في البلاد هو بسبب "وجود أمريكا في أفغانستان. انظروا إلى هؤلاء الرجال. أمريكا تتصرف بشكل غير عادل تجاههم حقا. لماذا يكذبون ويقولون لهم إن بإمكانهم الذهاب إلى أمريكا؟ لماذا لا يسمحون لهم بالبقاء ومساعدة بلدهم؟".

استمر طاقم شبكتنا بالسير قُدمًا تجنبًا للمواجهة، وبعد فترة وجيزة، اندفع اثنان من طالبان فجأة اتجاههم، ويمكن رؤيتهما في الفيديو وهما يهمّان بالاعتداء على الطاقم بأعقاب بندقيتهما. عندما تم إخبار المقاتلين بأن لدى الطاقم إذنًا بالتصوير، أخفضا سلاحيهما وسمحا لهم بالمرور.