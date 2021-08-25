توب 5: هجمات محتملة لداعش على مطار كابول.. وهدم قصر أندراوس في مصر

من تصريحات مسؤول بالبنتاغون لـCNN بشأن معلومات استخباراتية عن مساع داعش لمهاجمة مطار كابول، ومغنية أفغانية تتحدث عن لحظات عصيبة عند عبورها نقاط تفتيش طالبان، والمغرب يرد على إعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية معه، وأمير قطر يبعث رسالة خطية إلى ولي العهد السعودي، وصولا إلى الجدل حول هدم قصر أندراوس التاريخي في مصر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية لشبكة CNN، إن المخاوف بشأن الأمن حول مطار حامد كرزاي الدولي في كابول قد ازدادت بناءً على "تهديد محدد للغاية" من تنظيم داعش – خراسان حول هجمات مخطط لها ضد الحشود خارج المطار.