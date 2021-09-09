من إقلاع أول رحلة تجارية من مطار كابول إلى الدوحة، وهزيمة الحزب الحاكم في انتخابات المغرب، وجنوح سفينة جديدة في قناة السويس ونجاح تعويمها، وحكم نهائي في قضية "فتنة الأردن"، وصولا إلى حصيلة هجمات 11 سبتمبر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

إقلاع أول رحلة تجارية دولية من مطار كابول إلى الدوحة منذ سيطرة طالبان

غادرت طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة للخطوط الجوية القطرية من كابول مُتجهة إلى الدوحة، لتصبح أول رحلة تجارية تغادر البلاد منذ استيلاء طالبان على البلاد.



المغرب: استقالة العثماني وأمانة "العدالة والتنمية" بعد هزيمة "غير متوقعة" في الانتخابات

أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب استقالة رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، وأعضاء أمانته العامة، بعد خسارة مدوية للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية، التي أُجريت يوم الأربعاء.



قناة السويس: الملاحة تعطلت لفترة قصيرة.. وإعادة تعويم سفينة بعد "جنوح مؤقت"

قالت هيئة قناة السويس، في بيان، إن حركة الملاحة في المجرى الملاحي توقفت لفترة وجيزة يوم الخميس، بسبب "جنوح مؤقت" لسفينة، بينما استؤنفت حركة المرور عبر ممر مائي بديل، تزامنًا مع الواقعة.



حكم نهائي في "فتنة الأردن" يؤيد سجن باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد

أيدت محكمة التمييز في الأردن، الخميس، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في "قضية الفتنة"، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.



هجمات 11 سبتمبر.. حصيلة إجمالية للخسائر البشرية والاقتصادية

بعد مرور 20 عامًا على هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001، إليكم نظرة على الأحداث التي راح ضحيتها 2977 شخصًا في مدينة نيويورك وواشنطن العاصمة وخارج شانكسفيل بولاية بنسلفانيا.