من إقلاع أول رحلة تجارية من مطار كابول إلى الدوحة، وهزيمة الحزب الحاكم في انتخابات المغرب، وجنوح سفينة جديدة في قناة السويس ونجاح تعويمها، وحكم نهائي في قضية "فتنة الأردن"، وصولا إلى حصيلة هجمات 11 سبتمبر... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أعلن حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب استقالة رئيس الحكومة المغربية السابق، سعد الدين العثماني، وأعضاء أمانته العامة، بعد خسارة مدوية للحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية، التي أُجريت يوم الأربعاء.
أيدت محكمة التمييز في الأردن، الخميس، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في "قضية الفتنة"، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا، مع غرامة وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.