من مراسم إحياء الولايات المتحدة الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر، وأمير سعودي يعلق على تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي واستقبال مسؤول روسي، والسيسي يرى أحداث 2011 "إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية"، وإيران تحذر من ضغوط ستؤثر على تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية، وتألق رونالدو في أول مباراة مع مانشستر يونايتد... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصل كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن والسيدة الأولى، والرئيسين الأسبقين أوباما وكلينتون مع عقيلاتهما لحضور مراسم هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك في الذكرى السنوية الـ20 للهجوم على أبراج مركز التجارة العالمي، وقد إلتزم الحاضرون دقيقية الصمت على أرواح الضحايا.

أكد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود أن المملكة العربية السعودية "لا تقبل إملاءات من أحد"، وذلك تعليقا على تأجيل زيارة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن واستقبال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن أحداث 2011 كانت "إعلان شهادة وفاة الدولة المصرية"، في إشارة إلى "ثورة 25 يناير"، وذلك في كلمة له خلال فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، السبت: "نأمل أن لا يرضخ مجلس محافظي (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) تحت ضغوط معينة، وألا يتخذ أي إجراء قد يؤدي إلى تدمير التعاون الطبيعي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

في أول مباراة له مع مانشستر يونايتد، سجّل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفان من أصل 4 أهداف تلقتها شباك نيوكاسل يونايتد، السبت، مُفتتحًا مسيرة عودته إلى الدوري الإنجليزي من جديد.