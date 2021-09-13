توب 5: السيسي يستقبل بينيت.. وسترادا ترد على وزير الخارجية السعودي

من استقبال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بينيت في شرم الشيخ بأول زيارة من نوعها منذ 10 سنوات، إلى رد رئيسة منظمة "عائلات 11 سبتمبر" تيري سترادا على تصريح وزير الخارجية السعودي عن الوثائق السرية، وزواج المطربة السورية أصالة نصري... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى بينيت، في شرم الشيخ، في أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى مصر منذ 10 سنوات.

ردت رئيسة منظمة "عائلات 11 سبتمبر المتحدة" تيري سترادا على تصريح وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بشأن رفع السرية عن وثائق مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) بشأن هجمات 11 سبتمبر.

بعد مرور عام على الإبلاغ عن إصابة أول حالة بفيروس كورونا، تم تطوير العديد من اللقاحات المختلفة بسرعة قياسية، استنادا بشكل كبير إلى سنوات من البحث في الفيروسات ذات الصلة، فضلًا عن الاستثمارات التي بلغت مليارات الدولارات.

يفكر بعضنا أن جميع الصور الجوية التي نشاهدها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد التُقطت من خلال طائرة بدون طيار، لكن لا يكون هذا الحال دائمًا، لأنها قد تكون في الواقع طائرة بشرية!

بعد سيلٍ من التسريبات، والتكهنات خلال الساعات الماضية؛ أعلنت المطربة أصالة رسميًا عن زواجها من الشاعر العراقي فائق حسن، وذلك من خلال نشر صورةٍ لهما معًا