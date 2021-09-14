من تخطيط السعودية لإنشاء هيئة "تطوير دفاعي" للأنظمة الصاروخية، وإدارة بايدن تتجه لحجب جزء من المساعدات إلى مصر، وبوتين يعزل نفسه بعد ساعات من لقاء بشار الأسد، ومكالمات لترامب تكشف ممارسته الضغط لتغيير نتائج الانتخابات في اللحظات الأخيرة، وصولا إلى حل آبل لأزمة ثغرة تُستغل في التجسس على هواتف آيفون.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، على إنشاء "الهيئة العامة للتطوير الدفاعي"، مهمتها البحث والتطوير في مجالات التقنية والأنظمة الدفاعية.

تخطط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للإفراج عن معظم شريحة الـ300 مليون دولار من المساعدات لمصر المرتبطة بأوضاع حقوق الإنسان على الرغم من المخاوف بشأن انتهاكات الحكومة.

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيعزل نفسه بسبب إصابات بفيروس كورونا ضمن دائرته المقربة، وذلك بعد ساعات قليلة من لقاء نظيره السوري بشار الأسد

استخدم الرئيس السابق ترامب ودائرته الداخلية جميع سلطات المكتب الرئاسي لشن حملة الضغط العالي، وفقًا لتقرير درو غريفين من شبكة CNN... كان ذلك ليس لوقف السرقة ولكن للبدء بذلك.

أجرت شركة "آبل" الأمريكية تحديثا لبرمجية هاتف "آيفون" لمواجهة ثغرة أمنية قال باحثون مستقلون إن برنامج مراقبة بارز استخدمها للتجسس على ناشط سعودي.