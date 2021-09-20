من إطلاق نار في جامعة روسية أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، إلى إعلان البيت الأبيض عن تخفيف قيود كورونا أمام الزائرين الملقحين بالكامل من حول العالم... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة تخطط لتخفيف قيود السفر على جميع الزوار الأجانب الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا ابتداء من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

قال مسؤولون إن 6 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وجرح أكثر من عشرين آخرين عندما فتح مسلح النار في جامعة بمدينة بيرم الروسية. تم القبض على مشتبه به وجرح بعد مقاومة ضباط إنفاذ القانون، وفقا للجنة التحقيق الروسية.

تحدثت ماري ترامب، ابنة شقيق الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في مقابلة مع CNN، قالت فيها إن عمها "لا يزال خطرًا واضحًا وقائمًا"، مشيرةً إلى أنه "لا تزال القيادة الجمهورية تجده مفيدًا، وتواصل مساعدته في نشر الكذبة الكبرى حول الانتخابات، والكذبة الكبرى حول أحداث التمرد".

خلال زيارته لمحمية رأس محمد في شرم الشيخ بمصر، وثقت عدسة المصور المصري المتخصص في مجال التصوير تحت الماء، شريف جلال، الطبيعة المتفردة للمحمية التي تعد بالنسبة له من أفضل مواقع الغوص في العالم.

بعد تبديل تبعته لقطة مثيرة للجدل رفض فيها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مصافحة مدربه في باريس سان جيرمان، ماوريسيو بوكيتينيو، خرج الثاني عن صمته وأوضح السبب الذذي دفعه لتغيير نجم الفريق في الدقيقة 76 حين كان يبحث عن هدف الفوز في "كلاسيكو الك