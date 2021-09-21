توب 5: محاولة انقلاب في السودان.. وسحب الثقة من حكومة الوحدة في ليبيا

من وقوع محاولة انقلاب في السودان وكشف المتورطين فيها، وتصريحات أمير قطر بشأن "إعلان العلا" وموقف بلاده من الأزمات الإقليمية، وما قاله الرئيس الأمريكي في أول كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مرورًا بقرار مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة، وصولا إلى موقف وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي من المنافسة مع السعودية... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أعلن وزير الثقافة والإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية، حمزة فلول، أن من وصفهم بـ"فلول النظام البائد" نفذوا محاولة انقلاب فاشلة، مؤكدا أن السلطات اعتقلت قادة "الانقلاب" والأوضاع أصبحت تحت السيطرة.

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، إن "إعلان العلا" الصادر عن القمة الخليجية في المملكة العربية السعودية كان تجسيدًا لمبدأ حل الخلاف بالحوار.

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن بلاده تركز بشكل مباشر على المستقبل، وأنها لا تسعى إلى "حرب باردة جديدة أو عالم منقسم إلى كتل جامدة".

سحب مجلس النواب الليبي الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، المدعومة من الأمم المتحدة، بعد مرور قرابة 9 أشهر على انتخابها، حسبما أعلن الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بلحيق.

قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، في مقابلة مع مذيعة CNN بيكي أندرسون، إن "ازدهار هذه المنطقة، كل بلد في هذه المنطقة، أمر جيد للجميع"، حيث أكد أن هناك "عدد كافٍ من الدول الفاشلة في هذه المنطقة... حان الوقت للمضي قدمًا".











