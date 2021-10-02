توب 5: تأهب دول خليجية بسبب إعصار شاهين.. وعفو "إطالة اللسان" بالأردن

من إعصار شاهين وحالة التأهب في عدد من دول الخليج، وتوجيه ملك الأردن بمنح عفو خاص للمحكوم عليهم في قضايا "إطالة اللسان"، وأبرز ما ورد في لقاء السيسي بقضاة مصر، وسبب جدال هاريس مع طالبة بشأن إسرائيل، وصولا إلى نشر الجيش للمساعدة في حل أزمة الوقود في بريطانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أصيب 52 شخصًا جراء اجتياح إعصار شاهين مناطق في جنوب شرق إيران. وفيما رفعت سلطنة عُمان حالة التأهب، وأطلقت الإمارات العربية المتحدة تحذيرات، قالت مسؤولو الطقس في السعودية إن المملكة لن تتعرض لآثار مباشرة.

وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الحكومة لدراسة جميع القضايا المتعلقة بـ"إطالة اللسان"، والسير في إجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم فيها، حسبما أفادت قناة "المملكة" الرسمية، السبت.

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، السبت، على تقديره واحترامه للقضاة والقضاء، وذلك في كلمة له خلال احتفالية بمناسبة "عيد القضاء" في مصر.

يحاول مكتب نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس احتواء تداعيات جدال في وقت سابق من هذا الأسبوع بين هاريس وطالبة وصفت تصرفات إسرائيل تجاه الفلسطينيين بأنها "إبادة عرقية وتهجير للناس". تقرير مراسلة CNN، سونلين سيرفاتي.

أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنشر 200 عنصر من الجيش، من بينهم 100 سائق عسكري، بداية من الاثنين المقبل، لتقديم دعم مؤقت، كجزء من إجراءاتها الأوسع نطاقا من أجل تخفيف الضغط على محطات الوقود ومعالجة النقص في سائقي الشاحنات.