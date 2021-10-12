توب 5: "ميرك" تطلب ترخيص عقار مضاد لكورونا.. وملك الأردن في قطر

من تقديم شركة "ميرك" طلب ترخيص عقارها المضاد لفيروس كورونا إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وزيارة العاهل الأردني إلى الدوحة واجتماعه مع أمير قطر، إلى كشف غموض "مسكن الجن" في اليمن... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

قالت شركة الأدوية "ميرك" الإثنين إنها تسعى للحصول على ترخيص استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاجها التجريبي المضاد لفيروس "كوفيد-19"، "مولنوبيرافير".

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني، الثلاثاء، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع إقليميا ودوليا، وفقا لوكالتي الأنباء الأردنية والقطرية الرسميتين.

كشف فريق عُماني لاستكشاف الكهوف عن حقيقة حفرة عميقة في قلب صحراء اليمن عُرفت بـ"بئر برهوت" وارتبطت بأساطير وخرافات مرعبة وُصفت بـ"مسكن الجن".

مراسلة CNN كلاريسا وارد تنقل لكم الصورة من غزنة بأفغانستان، وتسلّط الضوء على واقع نظام العدالة الجديد لطالبان في البلاد.

يكشف هوانغ دونغ هيوك، الكاتب والمخرج وراء ظاهرة "نتفليكس" العالمية، "لعبة الحبار" (Squid Game)، بعض الحقائق التي قد لا تعرفها عن المسلسل، بما في ذلك أفكاره عن الموسم الثاني. تحذير، يوجد "حرق" للأحداث.