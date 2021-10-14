توب 5: اشتباكات دامية في بيروت.. والإمارات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان

من الاشتباكات الدامية وإطلاق عناصر حزب الله وحركة أمل النار في بيروت وسط اتهامات لـ"القوات اللبنانية"، وانتخاب الإمارات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، وتصريحات وزير خارجية قطر عن "الزخم الإيجابي" بين السعودية وإيران، مرورًا بنشر تركيا فيديو لـ"القبض على عملاء إيرانيين" خلال محاولة تهريب عسكري إيراني سابق لبلاده... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
اتهم حزب الله اللبناني وحركة أمل، الخميس، حزب "القوات اللبنانية" بالقيام بـ"اعتداء مسلح" على عناصرهما، في أول تعليق على اشتباكات مسلحة في العاصمة بيروت، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين، حسب إحصاء للصليب الأحمر اللبناني.