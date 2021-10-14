توب 5: اشتباكات دامية في بيروت.. والإمارات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان

من الاشتباكات الدامية وإطلاق عناصر حزب الله وحركة أمل النار في بيروت وسط اتهامات لـ"القوات اللبنانية"، وانتخاب الإمارات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان، وتصريحات وزير خارجية قطر عن "الزخم الإيجابي" بين السعودية وإيران، مرورًا بنشر تركيا فيديو لـ"القبض على عملاء إيرانيين" خلال محاولة تهريب عسكري إيراني سابق لبلاده... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

اشتباكات بيروت: حزب الله وحركة أمل يتهمان "القوات اللبنانية" بإطلاق النار.. وسمير جعجع يعلق

اتهم حزب الله اللبناني وحركة أمل، الخميس، حزب "القوات اللبنانية" بالقيام بـ"اعتداء مسلح" على عناصرهما، في أول تعليق على اشتباكات مسلحة في العاصمة بيروت، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين، حسب إحصاء للصليب الأحمر اللبناني.



للمرة الثالثة.. انتخاب الإمارات عضوًا في مجلس حقوق الإنسان

اُنتخبت الإمارات العربية المتحدة عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، للمرة الثالثة في تاريخها، حسبما أفادت البعثة الإماراتية في الأمم المتحدة.



وزير خارجية قطر يعلق على "الزخم الإيجابي" بين السعودية وإيران.. ويوضح علاقة الدوحة بطالبان

ألقى وزير الخارجية القطرية، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الضوء على العلاقات التي تجمع بلاده مع حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان، لافتا إلى أن الدوحة "تعترف بالدولة وليس بالحكومة".



تركيا تنشر فيديو "القبض على عملاء إيرانيين" خلال محاولة مزعومة لتهريب عسكري إيراني سابق لبلاده

أعلنت السلطات التركية، الأربعاء، عن احباطها محاولة تهريب عسكري إيراني سابق موجود في تركيا إلى بلاده عبر "عملاء إيرانيين"، وفقا لما نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.



متى تكون بيتكوين والعملات المشفرة "مفيدة ومتاحة للاستخدام"؟

يقول ويليام كويغلي، مستثمر في العملات المشفرة وبلوكتشين، إن التعليقات أن بيتكوين "عديمة القيمة" مضللة.