توب 5: اتصال بين محمد بن زايد وبشار الأسد.. وفيسبوك تتجه لتغيير اسمها

من الاتصال الهاتفي بين الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوري بشار الأسد، ونصيحة طبيعة تتسبب في إلغاء زيارة الملكة إلزابيث إلى إيرلندا الشمالية، وطبيعة موقف اقتصاد السعودية، مرورًا بعزم فيسبوك تغيير اسمها، وصولا إلى رفع قيود كورونا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن دول الخليج المصدرة للنفط تمر بمرحلة من التعافي الاقتصادي الجيد بفضل سرعة التلقيح التي ساهمت في الخروج من أزمة جائحة كورونا، وتوقع أن يستمر هذا الزخم العام المقبل.