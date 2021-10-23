قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان السبت، إن السفن الحربية الروسية والصينية أجرت أول دورية مشتركة على الإطلاق في الجزء الغربي من المحيط الهادئ.

شملت الدوريات ما مجموعه 10 سفن حربية، خمس من كل دولة، واستمرت أسبوعًا، من 17-23 أكتوبر، غطت مساحة 1700 ميل بحري، وفقًا للوزارة.

وجاء في البيان أن الهدف من الدوريات المشتركة هو "إظهار رايات الدولتين لروسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكذلك حماية مرافق النشاط الاقتصادي البحري للبلدين".

وقال البيان إنه "خلال الدورية، مرت مجموعة السفن الحربية عبر مضيق تسوغارو لأول مرة".

مضيق تسوغارو هو جسم مائي بين جزيرتي هونشو وهوكايدو اليابانيتين في الجزء الشمالي من البلاد، ويربط بحر اليابان بالمحيط الهادئ.

وأضاف البيان أن البحريتين تجريان بالإضافة إلى الدورية مناورات تكتيكية مشتركة وأجريا سلسلة من التدريبات العسكرية.