ألقت شرطة طوكيو القبض على رجل يبلغ من العمر 24 عامًا للاشتباه في محاولته القتل، حسبما ذكرت الشرطة لشبكة CNN صباح الاثنين.

وقالت الشرطة لشبكة CNN إن 17 شخصًا على الأقل أصيبوا عندما هاجم الرجل ركابًا في قطار في طوكيو مساء الأحد.

كما قالت الشرطة إن راكبا في السبعينيات من عمره في حالة حرجة بعدما طعنه المشتبه به في صدره.

وبعد وقت قصير من بدء الهجوم، قال مشغلو القطارات إن القطار قام بتوقف طارئ، ويظهر مقطع فيديو للحلدثة ركابًا خائفين يتدافعون من نوافذ القطار إلى الرصيف، في محاولة للوصول إلى بر الأمان.

وذكرت الشرطة أن المشتبه به أسقط سكينه عندما اقتربوا منه، وأخبر المحققين أنه "أراد قتل الناس وتنفيذ أحكام إعدام".