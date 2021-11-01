أصدرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، بيانًا أشارت فيه إلى تأكيد إصابتها بكوفيد - 19، وذلك بعد تراجعها، الأربعاء الماضي، عن الانضمام إلى رحلة خارجية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "بسبب حالة طوارئ عائلية".

وقالت ساكي في البيان إنها أجرت اختبارًا "وكانت النتيجة سلبية أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، لكن اليوم (الأحد) تأكدت إصابتي بكوفيد".

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض "رغم أنني لم أكن على اتصال وثيق مع الرئيس أو كبار الموظفين منذ يوم الأربعاء، وكانت النتيجة سلبية لـ4 أيام متتالية بعد ذلك الاتصال، إلا أنني أفصح عن النتيجة الإيجابية اليوم من منطلق الشفافية".

وقالت ساكي إنها شاهدت الرئيس آخر مرة، الثلاثاء، بعدما جلسا "في الخارج على بعد أكثر من ستة أقدام". كما أشارت في البيان إلى أنه "بفضل اللقاح، فقد عانيت فقط من أعراض خفيفة، ما مكنني من مواصلة العمل من المنزل".