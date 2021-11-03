توب 5.. أمريكا تدرج شركتين إسرائيليتين.. وإيران تحتجز ناقلة بخليج عُمان

من تقرير قناة العالم الإيرانية حول ما وصفته باحباط محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني ببحر عُمان الى إدراج شركتين إسرائيليتين على لائحة أمريكا السوداء بسبب مساعدة حكومات على التجسس وصولًا الى الجدل الذي أثاره تقرير التسجيل الصوتي لوزير خارجية لبنان حول السعودية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
أيقظ أحد مساعدي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إياه بعد غفوته في قمة المناخ COP26 في غلاسكو، اسكتلندا، ما ألهم فقرة ساخرة من برنامج "ذا ديلي شو". تقرير مراسلة CNN جيني موس يلقي نظرة على بعض اللحظات التي "نام" في مسؤؤولون بارزون بفعاليات رسمية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا عن تسجيلات صوتية لوزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، تحدث فيها عن المملكة العربية السعودية ونشرتها صحيفة عكاظ السعودية المحلية الأمر الذي أثار تفاعلا.