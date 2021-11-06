انفجرت ناقلة نفط في عاصمة سيراليون، فريتاون، ما أودى بحياة 91 شخصًا على الأقل.

وقال محمد لامراني باه، مدير الاتصالات للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون، لـCNN إن هناك عددًا من الأشخاص في حال حرجة.

وأضاف باه أن السلطات نقلت المصابين إلى المستشفيات وجمعت الجثث، وانتهت جهود الإنقاذ في الموقع.

من جانبه، نشر يفون أكي-سوير، عمدة فريتاون، على فيسبوك بيانًا قال فيه "حزين لسماع وقوع انفجار على طول طريق باي بوريه، إلينغجتون، بعد اصطدام شاحنة محملة بالوقود بشاحنة أخرى". وأضاف عمدة المدينة "لقطات الفيديو والصور التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي مروعة".

وقدّم أكي-سوير تعازيه لعائلات وأحباء الضحايا، مضيفًا "أتمنى أن ترقد أرواح الراحلين في سلام تام".