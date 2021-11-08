توب 5.. رسالة من محمد بن سلمان لأمير قطر.. وحكومة الكويت تستقيل

من إيران تطالب السعودية بـ"جدية أكبر" في المفاوضات وعدم التوقف عند التصريحات الإعلامية، إلى استقالة حكومة الكويت بعد موافقتها على مشروعات مراسيم العفو، إلى توجيه ولي عهد السعودية لأمير قطر، إلى تخيل مصري أحياء القاهرة القديمة مثل شوارع طوكيو اليابانية، وصولًا إلى كشف نيوكاسل يونايتد عن اسم مدربه الجديد بعد أسابيع من الجدل حول هويته.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، المفاوضات بين بلاده والسعودية بـ"الشفافة والواضحة" لكنه طالب الرياض بـ"جدية أكبر"، وذلك وفق ما نقلته وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية الإثنين.

قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، لأمير البلاد، الأمير نواف الأحمد الجابر الأحمد، الإثنين.

ولي عهد السعودية يوجه رسالة لأمير قطر.. والخارجية تكشف مضمونها

وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رسالة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الإثنين، تتعلق بالعلاقات الأخوية بين البلدين.

تُعرف الأحياء الشعبية القديمة، بالعاصمة المصرية القاهرة، بالأجواء البسيطة التي تعود بك إلى زمن الطيبين، ولكن في هذا المشروع الفني، يُعيد فنان رقمي تخيل أحياء القاهرة القديمة بشكل مختلف من خلال إضافة طابع تشتهر به الأحياء اليابانية، أي لافتات النيون.

كشف نادي نيوكاسل يونايتد، المملوك سعوديا، عن مدربه الجديد، وهو الإنجليزي إيدي هاو، بعد 18 يوما من الاستغناء عن المدرب السابق للفريق ستيف بروس، الإثنين.