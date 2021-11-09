أظهرت صور جديدة من الأقمار الصناعية، نشرت قبل لحظات فقط من قبل المؤسسة الفكرية في واشنطن CSIS، ناقلة طائرات حديثة اقتربت الصين من الانتهاء من تشييدها تقريبًا في شنغهاي، حيث أن التكنولوجيا المزودة بها هذه الحاملة توازي تلك الموجودة في ناقلات الطائرات الأمريكية.

وستكون هذه ثالث ناقلة طائرات للصين، وتستخدم الحاملتان الأخريان تقنية سوفيتية قديمة، وبما في ذلك مدرج منحدر يتطلب الكثير من الوقود، ويمكن لطائرات محددة فقط الإقلاع منها.

هذه الحاملة الجديدة، وفقًا لصور الأقمار الصناعية، تستخدم المنجنيق لدفع الطائرات في الهواء مع احتراق وقود أقل، ما يمكن إحضار مجموعة متنوعة من الطائرات على متن الحاملة بهذه التقنية.

ويقول الخبراء إنها توازي ما تستخدمه الولايات المتحدة، وقد تكون أكثر تقدمًا من بعض حاملات الطائرات الأمريكية الأقدم، لكنهم أشاروا إلى أن أمام الصين الكثير من المعارف العملياتية لاستيعابها، نظرًا إلى أن أمريكا تستخدم هذه الحاملات لعقود، في حين أن الصين ستستخدم هذا النوع من الحاملات للمرة الأولى.