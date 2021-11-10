عضو كونغرس جمهورية تهاجم ترامب: تهديد داخلي لم نواجهه من قبل

تحدثت عضو الكونغرس الجمهورية، ليز تشيني، عن التطرف الذي يغذيه الرئيس السابق ترامب. إنها واحدة من القلائل، القلائل جدًا، من الجمهوريين الذين يحاولون تحميله مسؤولية أحداث السادس من يناير.

وفي خطاب لها، قالت تشيني "نحن أيضًا نواجه تهديدًا داخليًا لم نواجهه من قبل. رئيس سابق يحاول كشف أسس جمهوريتنا الدستورية. بمساعدة قادة سياسيين جعلوا أنفسهم رهائن لهذا الرجل الخطير وغير العقلاني".

وأضافت عضو الكونغرس "القادة الذين وقفوا صامتين في وجه هذه الادعاءات الكاذبة والخطيرة يساعدون رئيسًا سابقًا يحارب سيادة القانون والدستور".