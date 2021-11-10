تحدث الأمير هاري في مؤتمر افتراضي بمؤتمر RE: WIRED التابع لـ WIRED، وقال إنه كان على اتصال مع الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، في الأيام التي سبقت أعمال الشغب في الكابيتول.

وقال الأمير هاري في حديثه إنه تبادل بعض الرسائل مع دورسي "عبر البريد الإلكتروني قبل السادس من يناير، حيث حذرته من أن منصته تسمح بتدبير انقلاب. كان ذلك في اليوم السابق، حدث السادس من يناير، ولم أسمع منه شيئًا منذ ذلك الحين".

وتحدث الأمير هاري أيضًا عن تجربته الشخصية مع المعلومات المضللة، مشيرًا إلى الأخبار التي كانت تتداوله الصحف البريطانية عن والدته، الأميرة ديانا، قبل وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفًا "لقد نجحوا في تحويل الأخبار القائمة على الحقائق إلى ثرثرة قائمة على الآراء بعواقب وخيمة على البلد. أعرف القصة جيدًا، لقد فقدت والدتي بسبب هذا الأمر، وفي النهاية أنا مصمم على ألا أفقد أم أولادي لذات الأمر".