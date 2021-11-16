من حوار مع وزير خارجية العراق عن المصالحة مع سوريا، ومحادثات بين الإمارات وإسرائيل للتوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وإعادة التحالف بقيادة السعودية تموضع قواته بالساحل الغربي لليمن، والإعلان عن صفقات دبي للطيران، وصولا إلى مزاد فني لتسوية عملية طلاق بارزة… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

أجرت بيكي أندرسون حوارا شاملا مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، هذا ما قاله عن المصالحة مع سوريا.

أجرت الإمارات وإسرائيل محادثات رسمية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، الثلاثاء، في إطر تجسيد "مبادئ الخمسين" ضمن برامج الشراكات الاقتصادية مع 8 أسواق عالمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات الرسمية (وتم).

أعلن تحالف "دعم الشرعية" في اليمن والذي تقوده المملكة العربية السعودية إعادة تموضع القوات العسكرية للتحالف والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية بالساحل الغربي لليمن.

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن إبرام 6 صفقات بقيمة أكثر من 4 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية خلال معرض دبي للطيران في حين بلغت قيمة إجمالي الصفقات المبرمة خلال الأيام الثلاثة الأولى للمعرض أكثر من 20 مليار درهم من 16 صفقة

بعد قرابة ثلاث سنوات على البدء بإجراءات الطلاق رفيعة المستوى بين مطور العقارات في نيويورك، هاري ماكلو، وزوجته ليندا، فاق مبيع جزء من مجموعتهما الفنية في مزاد علني المبلغ المقدر سابقًا، محققا 676 مليون دولار.