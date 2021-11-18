من عودة خدمات الإنترنت جزئيًا إلى السودان بعد يوم دام على هامش التظاهرات، وأمريكا تجدد قائمة العقوبات بسبب الحرية الدينية، وتداول وثيقة مكافأة نهاية خدمة ضخمة لجورج قرداحي من MBC والوزير يرد، مرورًا بكشف جنرال أمريكي تفاصيل تجربة الصين لصاروخ "دار حول العالم"، وصولا إلى تصنيف الإمارات الأولى من حيث الأمن والنظام بتقرير "غالوب"... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
قال ثاني أكبر جنرال أمريكي إن اختبار الصين لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت خلال الصيف قد "دار حول العالم"، مُلقيًا تفاصيل جديدة عن الاختبار وحذّر من أن الصين قد تتمكن يومًا ما من شن هجوم نووي مفاجئ على الولايات المتحدة.
أبرز رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الأمن والأمان في بلاده وذلك بعد أن حققت الإمارات المركز الأول في تقرير غالوب للأمن والنظام 2021 في تجوال السكان ليلاً بمفردهم