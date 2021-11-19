من منح الرئيس الأمريكي صلاحياته لنائبه كامالا هاريس لمدة ساعة و25 دقيقة لتصبح أول رئيسة لأمريكا، وعزم بريطانيا عزمها حظر حماس، وانتقادات منظمة العمل الدولية لعدم تحقيق كاف في وفيات أماكن العمل قبل مونديال قطر، مرورًا بالجدل حول تصريحات الأمير تركي الفيصل عن القنبلة النووية السعودية، وصولا إلى تداول فيديو مشاركة إمام الحرم المكي السابق بفيديو ترويجي... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

نقل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، صلاحيات سلطته الرئاسية إلى نائب الرئيس كامالا هاريس لمدة ساعة و25 دقيقة، حيث خضع لفحص تنظير القولون الروتيني في مركز والتر ريد الطبي العسكري.

رحبت إسرائيل، الجمعة، بإعلان بريطانيا أنها تخطط لحظر الجناح السياسي لحركة حماس التي تتخذ من غزة مقرًا لها.

أفاد تقرير صادر عن المنظمة يوم الخميس، أن ما لا يقل عن 50 عاملاً قطريًا ماتوا في عام 2020، حيث أعاقت الثغرات جمع البيانات من قبل مؤسسات الدولة منظمة العمل الدولية من تقديم رقم قاطع عن عدد الإصابات المهنية القاتلة.

تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، التصريحات التي أدلها بها رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، الأمير تركي الفيصل عن القنبلة النووية السعودية.

شارك إمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، في مقطع فيديو ترويجي ضمن فعاليات موسم الرياض 2021 وسط تفاعل بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.