توب 5: محمد بن زايد يزور تركيا.. ورئيس وزراء إثيوبيا على الجبهة

من زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012 والإعلان عن تأسيس صندوق بـ10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، إلى انتقال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد علي إلى جبهة القتال ضد متمردي تيغراي ونقل مهامه لنائب رئيس الوزراء... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مع زيارة محمد بن زايد.. الإمارات تعلن عن صندوق بـ10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا

أعلنت دولة الإمارات، الأربعاء، عن تأسيس صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات في تركيا، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا للمرة الأولى منذ عام 2012.

رئيس وزراء إثيوبيا ينتقل إلى جبهة الحرب.. ونائبه يتولى مهامه

أكد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية ليغسي تولو، الأربعاء، أن رئيس الوزراء أبي أحمد علي "يقود القوات على الجبهة"، منذ الثلاثاء، في الحرب الأهلية ضد المقاتلين المتمردين من إقليم تيغراي، وفقا لما نقلته قناة "فانا" الإثيوبية.

أكبر من هرم مصري.. مركبة فضائية "انتحارية" تتجه للاصطدام بكويكب قريب من الأرض

تطلق ناسا مركبة فضائية ستصطدم عمدًا بكويكب قريب من الأرض. ورغم أنه لا يشكل تهديدًا للأرض فإن ناسا من خلال اختبار إعادة توجيه الكويكب، تأمل في تغيير اتجاهه لتجنب الاصطدامات المحتملة مع الأرض في المستقبل من أي كويكب آخر.

رقم قياسي جديد في عدد المسافرين منذ بداية الوباء.. كيف تخطط شركات الطيران للتعامل مع تدفق السياح؟

سيسافر المزيد من الأشخاص خلال هذه العطلة القادمة أكثر من أي وقت آخر منذ بدء الوباء، حيث تتوقع شركات الطيران أعدادًا قياسية من المسافرين والسياح. كيف تتوقع شركات السفر التعامل مع هذه الزيادة في السفر خلال العطلة؟

للمرة الأولى.. طائرة أيرباص A340 الضخمة تهبط على جليد القارة القطبية الجنوبية

أقلعت أول طائرة أيرباص A340، لتهبط في القارة القطبية الجنوبية من مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا في الثاني من شهر نوفمبر الحالي وهبطت في زمن رحلة تزيد قليلاً عن خمس ساعات، في معسكر وولفز فانغ لأنشطة المغامرين.