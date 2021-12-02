مقارنة بين قوة الجيش الروسي ونظيره الأوكراني.. من يتفوق عسكريًا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في ظل تصاعد التوتر الذي تشهده الحدود الروسية الأوكرانية وقلق أوروبا وحلف الناتو من غزو روسي محتمل لأوكرانيا، نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة بين الجيشين الروسي والأوكراني وفقاً لموقع "غلوبال فاير باور" المختص برصد القدرات العسكرية للدول، بحسب آخر إحصائية لعام 2021. ويتضمن ذلك عدد الجنود العاملين في الخدمة، إضافة إلى قوات الاحتياط والقوات الجوية وعدد المطارات الصالحة للاستخدام.

ويحتل الجيش الروسي المرتبة الثانية بين أقوى جيوش العالم، بينما يحتل نظيره الأوكراني المرتبة الخامسة والعشرين عالميًا، ونرصد لكم المقارنة فيما يلي:

الجيش الروسي

يبلغ عدد سكان روسيا الاتحادية قرابة 142 مليون نسمة، بينهم 69 مليون نسمة قوة بشرية متاحة وتعداد جنود الجيش الروسي في الخدمة 3 ملايين و569 ألف جندي، إضافة إلى 2 مليون جندي في قوات الاحتياط.

فيما يمتلك الجيش الروسي أكثر من 4,144 طائرة حربية، بينها 789 مقاتلة، و742 طائرة هجومية. وهنا يبرز الفارق الكبير بينه وبين نظيره الأمريكي الذي يتفوق في هذا الجانب، كما يمتلك الجيش الروسي 1540 مروحية عسكرية منها 538 مروحية هجومية.

وعلى صعيد الدبابات، يمتلك الجيش الروسي 13 ألف دبابة، حيث يتفوق هنا بشكل كبير على نظيره الأوكراني، كما تمتلك روسيا أكثر من 27 ألف مدرعة. ومن حيث عدد المدافع، يمتلك الجيش الروسي أكثر من 6540 مدفعًا ذاتيًا الحركة، وقرابة 4465 مدفعًا ميدانيًا، و3860 راجمة صواريخ، في تفوق واضح على أوكرانيا أيضاً في هذا الجانب.

ومن حيث القوة البحرية، يتكون الأسطول الروسي من 603 قطعة بحرية، منها حاملة طائرات وحيدة. ويمتلك الجيش الروسي 64 غواصة، و11 فرقاطة و48 كاسحة ألغام.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الإنفاق السنوي للجيش الروسي 42 مليار دولار أمريكي.

الجيش الأوكراني

يبلغ عدد سكان أوكرانيا 43.9 مليون نسمة، بينهم 22.4 مليون نسمة قوة بشرية متاحة في حين يصل عدد أفراد الجيش الأوكراني إلى 1.245 مليون جندي، منهم 900 ألف جندي في قوات الاحتياط.

من حيث القوة الجوية، يمتلك الجيش الأوكراني 285 طائرة حربية فقط، بينها 42 مقاتلة، و25 طائرة هجومية، و31 طائرة شحن عسكري، إضافة إلى 71 طائرة تدريب، و145 مروحية عسكرية منها 34 مروحية هجومية في تأخر كبير وواضح عن نظيره الروسي في هذا الجانب.

ولدى الجيش الأوكراني أكثر من 2430 دبابة و 11.435 ألف مدرعة و785 مدفعا ذاتيًا الحركة وأكثر من 2.040 مدفعًا ميدانيًا، إضافة إلى 550 راجمة صواريخ.

وحسب القوة البحرية، يضم الأسطول البحري الأوكراني 25 قطعة بحرية فقط في تأخر كبير أيضًا في هذا الجانب عن نظيره الروسي.

وتبلغ ميزانية الدفاع ومعدل الانفاق السنوي للجيش الأوكراني 9.6 مليار دولار أمريكي.