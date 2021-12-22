بعد أن دعا لنصب كمين له.. فاوتشي يطالب بطرد مذيع في قناة فوكس نيوز

دعا كبير مستشاري الرئيس الأميركي للأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي قناة "فوكس نيوز" إلى إقالة المذيع، جيسي واترز بعد أن طلب من عدد من المحافظين "نصب كمين" لفاوتشي بالأسئلة و"توجيه ضربة قاضية له".

وقال فاوتشي في تصريحات أدلى بها لشبكتنا: "هذا مجرد انعكاس للجنون الذي يحدث في المجتمع. الشيء الوحيد الذي فعلته طوال هذين العامين هو تشجيع الناس على ممارسات الصحة العامة الجيدة، لتلقي التطعيم والحذر في الأماكن العامة وارتداء الكمامة، ومن أجل ذلك، لديك شخص ما يقول إن على الناس أن يطلقوا النار علي ونصب كمين لي، ما هذا الجنون الموجود في المجتمع هذه الأيام".