شاهد.. انقلاب قطار بعد خروجه عن مساره في الهند

لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب 20 آخرون بعد خروج قطار عن مساره في ولاية غرب البنغال الهندية يوم الخميس، وفقا لما ذكره المتحدث باسم شركة السكك الحديدية الهندية، راجيش باجباي، الذي قال لشبكة CNN إن أربع عربات من أصل 12 عربة لقطار "بيكانير إكسبريس" انحرفت عن المسار في منطقة جالبايجوري الواقعة شمال الولاية. وأضاف باجباي أنه مع جهود الإنقاذ الجارية، قد يرتفع عدد القتلى والجرحى.

وخرج القطار عن مساره بالقرب من محطة نيو مايناغوري في طريقه إلى مدينة جواهاتي في ولاية آسام المجاورة. ووفقًا لمحطة News-18 المتعاونة مع CNN، تشير التقييمات الأولية إلى وجود صدع في خطوط السكك الحديدية.

وكتبت رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، ماماتا بانيرجي، على موقع تويتر أنها "تشعر بقلق بالغ لسماعها عن الحادث المأساوي"، مضيفة أن كبار مسؤولي الدولة والشرطة كانوا يشرفون على عمليات الإنقاذ والإغاثة. وكتبت في رسالتها "سيتلقى المصابون رعاية طبية في أقرب وقت ممكن".

كما غرد وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فايشناو، قائلاً إنه "كان يراقب الوضع شخصيًا من أجل عمليات الإنقاذ السريعة" وأضاف في تغريدة ثانية أنه تحدث إلى رئيس الوزراء ناريندرا مودي و "أطلعه على عمليات الإنقاذ".

