كاميرا مراقبة ترصد لحظة بصق سيدة على طفل بعمر 8 سنوات.. إليك التفاصيل

تبحث الشرطة في مدينة نيويورك عن امرأة متهمة بصراخ تعليقات معادية للسامية على ثلاثة أطفال قبل البصق على أحدهم.

ونشرت الشرطة فيديو مراقبة للسيدة مع مزاعم حدوث هذه المضايقات الجسيمة بصورة سريعة، بعدها سارت مبتعدة.

كما تقول شرطة نيويورك إن المرأة توجهت إلى مجموعة من الأطفال، أحدهم يبلغ من العمر 8 سنوات، وأدلت بتعليقات مناهضة لليهود.

وأضاف مصدر أنها أشارت إلى هتلر، وأخبرت الأطفال أنها تعرف أين يعيشون، قبل أن تبصق عليهم وتبتعد عنهم.

ولم يتأذى الأطفال جسديًا، ولكن هذه حادثة كراهية أخرى في مدينة نيويورك، حيث أن مثل هذه الحوادث كانت في تصاعد خلال الجائحة.