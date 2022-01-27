اعتقلت الشرطة في ولاية تكساس الأمريكية امرأة متهمة بمحاولة شراء طفل امرأة أخرى. وتقول الشرطة إن ريبيكا تايلور قد تعقبت سيدة في وول مارت، حيث عرضت 500 ألف دولار مقابل طفلها، وطالبتها ببيع الرضيع.

ووفقًا لشرطة كروكيت. فإن تايلور اقتربت من متسوقة كانت في صندوق الدفع الذاتي في وول مارت في كروكيت، وبدأت هذه السيدة بالتعليق على طفل السيدة الأخرى، وعن شعره الأشقر وعينيه الزرقاوين.

وعرضت تايلور المال مقابل طفل هذه السيدة. ضحكت الأم، معتقدة أنها مزحة، ولكن وفقًا للشرطة، عرضت تايلور 250 ألف دولار.

وردت الأم بأن المال لن يفيدها، وانتظرت حتى تغادر تايلور المتجر. ثم في ساحة الانتظار، اقتربت تايلور من الأم مرة أخرى، قائلة إنه إذا لم يكن مبلغ 250 ألف دولار كافيًا، فماذا عن نصف مليون دولار؟

حبست الأم نفسها داخل السيارة مع أطفالها، ووفقًا للشرطة، واصلت تايلور الصراخ بأنها تريد هذا الطفل، وكانت على استعداد لدفع 500 ألف دولار.

غادرت تايلور في نهاية المطاف الموقع، وعندها اتصلت الأم بالشرطة، التي اعتقلت تايلور بدورها بعد مراجعة فيديو المراقبة والتعرف على السيدة.

وتم توجيه تهمة بيع أو شراء طفل للسيدة، وهي جناية من الدرجة الثالثة، لكنها خرجت بكفالة من السجن، في حين لم تنجح جهود CNN للوصول إليها للحصول على تعليق.