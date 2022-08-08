لدى السلطات الآن خيط قوي للغاية، تقول إنها تبحث عن سيارة محددة، مركبة سيدان باللون الرمادي الداكن بـ4 ابواب ونوافذ مظللة. تعتقد أنها قد تكون من طراز فولكس واجن، إما "جيتا" أو "باسات"، وتطلب المساعدة من الجمهور في العثور على هذه السيارة أو الشخص الذي كان يقودها أو الذي يمتلكها.

وما تحاول السلطات فعله هو توصيل النقاط بين هذه القضايا الأربع المختلفة. يقولون إن هناك بعض التشابهات في المكان الذي قُتل فيه هؤلاء الرجال وكيفية قتلهم. تقول السلطات إن 3 منهم على الأقل تربص لهم قبل أن يقتلوا رميًا بالرصاص.

أحدث الحالات هي قتل الرجل المسلم، نعيم حسين، الذي كان من جنوب آسيا، وحدث ذلك في وقت متأخر من ليلة الجمعة، قبل منتصف الليل.

نعلم أيضًا أن محمد أفضال حسين، البالغ من العمر 27 عامًا، من باكستان، عمل في مدينة إسبانا. وصفه العمدة هناك بأنه خادم عام لامع. قال إنه كان مهذبًا ولطيفًا وسريع الضحك. لقد قُتل في 1 أغسطس في جنوب شرقي ألباكركي، والأمر كذلك بالنسبة لأفتاب حسين، الذي قُتل في المنطقة نفسها. 41 عامًا من باكستان. كان يذهب إلى المسجد نفسه لكنه قُتل في 26 يوليو.

وتتطلع السلطات الآن أيضًا إلى العودة إلى نوفمبر 2021 لمعرفة ما إذا كان مقتل محمد أحمدي مرتبطًا أيضًا، لأنه مسلم أيضًا من أفغانستان. لقد قُتل خارج الشركة التي أدارها مع أخيه.

من جانبها، قالت حاكم نيومكسيكو، ميشيل لوجان غريشام، إن العدالة ستتحقق، مؤكدة أنها "غاضبة بشكل لا يصدق بشأن القضية. يجب أن يقف كل شخص في نيومكسيكو ويتصدى لهذا النوع من الكراهية. ليس لها مكان في المدينة أو في الولاية".

وقال عمدة ألباكركي، تيم كيلر، أيضًا إن مجتمعه يشعر بالصدمة، موضحًا أن هناك آباء يخافون من أخذ أطفالهم إلى المدرسة. ويتم توفير خدمات لأعضاء المجتمع ممن يخشون الذهاب إلى متجر البقالة أو الحصول على وجبات، ولكن ما يعدون به حقًا هو العثور على الشخص المسؤول.