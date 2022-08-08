تحدث مذيع CNN، مايكل سميركونيش، مع المغني الأمريكي والمؤسس الشريك لفرقة بينك فلويد، روجر واترز، في مقابلة اتسمت بالحدة والتصاريح "النارية"، تطرق فيها مراسل شبكتنا والضيف إلى الأحداث التي تشهدها أوكرانيا بسبب الغزو الروسي، ومقارنته بما كانت الولايات المتحدة لتفعله في حال أرسلت الصين ترسانتها النووية إلى المكسيك وكندا.

نستعرض لكم فيما يلي نص المقابلة.

روجر واترز: كبداية، إنه (جو بايدن) يشعل النار في أوكرانيا. هذه جريمة ضخمة. لماذا لا تشجع الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس زيلينسكي على التفاوض، لتجنب الحاجة لهذه الحرب المروعة والفظيعة، التي تقتل - لا نعرف عدد الأوكرانيين الذين قضوا.

مايكل سميركونيش: لكنك تلوم الطرف الذي تعرض للغزو. لقد فهمت الأمر بطريقة معكوسة.

روجر واترز: في أي حرب، (يجب أن ترى) متى بدأت؟ ما عليك القيام به هو إلقاء نظرة على التاريخ، ويمكنك القول إنها بدأت في هذا اليوم، يمكنك القول إنها بدأت في عام 2008. حسنًا؟ إنها - هذه الحرب تدور حول فعل ورد فعل حلف الناتو بوصوله إلى الحدود الروسية، الأمر الذي وعدوا أنهم لن يقوموا به عندما تفاوض غورباتشوف بشأن انسحاب الاتحاد السوفيتي من جميع أنحاء أوروبا الشرقية.

مايكل سميركونيش: عندما تقول هذا، يجب أن أقول: ماذا عن دورنا كمحررين؟ أنت من بين كل الناس -

روجر واترز: ليس لدينا دور كمحررين.

مايكل سميركونيش: الحرب العالمية الثانية؟! لقد فقدت والدك.

روجر واترز: لقد دخلتم في الحرب العالمية الثانية بسبب بيرل هاربور. بسبب بيرل هاربور. لقد كنتم تدعمون العزل تمامًا، حتى ذلك اليوم الحزين والمدمر في 1941.

مايكل سميركونيش: أود أن أقول إننا كنا نعتزم دائمًا الدخول وهذا دفعنا إلى الداخل، ولكن شكرًا لله على دخول الولايات المتحدة إذًا، أليس كذلك؟ لقد فقدت والدك في الحرب العالمية الثانية. شكرا لله لأن الولايات المتحدة -

روجر واترز: شكرًا لله لأن الروس فازوا بالحرب تقريبًا بحلول ذلك الوقت. لا تنس أن 23 مليون روسي لقوا حتفهم لحمايتك أنت وأنا من المجتمع النازي.

مايكل سميركونيش: يعتقد الشخص أن الروس تعلموا درسهم من الحرب ولن يغزو أوكرانيا، هل هذا عادل؟

روجر واترز: أنت مع كل ما لديك - أود أن أقترح عليك، يا مايكل، أن تبتعد وتقرأ المزيد، ثم حاول أن تحدد ما الذي ستفعله الولايات المتحدة إذا كانت الصين تضع صواريخ نووية في المكسيك وكندا.

مايكل سميركونيش: الصين مشغولة بإحاطة تايوان تزامنًا مع حديثنا، حسنًا.

روجر واترز: إنهم لا يحيطون بتايوان. تايوان جزء من الصين! لقد تم قبول ذلك تمامًا من قبل كل المجتمع الدولي منذ عام 1948. وإذا كنت لا تعرف ذلك، فأنت لا تقرأ بما فيه الكفاية. اذهب واقرأ عن الأمر.