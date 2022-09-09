من إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابه الأول، الجمعة، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، إلى إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباريات الجولة السابعة في المسابقة، حتّى إشعار آخر، حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

في خطابه الأول كملك.. أبرز ما قاله تشارلز الثالث عن والدته وعائلته

ألقى الملك تشارلز الثالث خطابه الأول، الجمعة، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، ووعد فيه بأن يسير على خطاها في خدمة الشعب ووجه لها رسالة شكر وسمى ابنه ويليام أميرا لويلز خلفا له.

من هي كاميلا شاند.. التي أسرت قلب الملك تشارلز وباتت الملكة القرينة؟

مع انتقال التاج الملكي إلى زوجها عقب وفاة الملكة إليزابيث الثانية الخميس، أصبحت كاميلا الملكة القرينة، وستتولى دورًا جديدًا أكثر أهمية، إلى جانب الملك تشارلز الثالث.

منهم محمد بن سلمان.. أبرز القادة السعوديين الذين التقوا الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء إلى الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة في وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية.

الأردن يشن حملة حدودية وداخلية ضد المخدرات.. ومصدر لـCNN: مقتل 31 مهربا منذ بداية العام

تشن السلطات الأردنية حملة على المخدرات بوتيرة متصاعدة منذ بداية العام الجاري، على عدة مستويات ابتداء من التصدي لمحاولات التسلل والتهريب إلى المناطق الحدودية للمملكة مع سوريا، وكذلك في رصد أوكار التخزين والتوزيع داخل أراضيها عبر عمليات مداهمات نوعية معلنة توسّعت مؤخرا.



حداداً على وفاة الملكة إليزابيث.. تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي حتّى إشعار آخر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الجمعة، تأجيل مباريات الجولة السابعة في المسابقة، حتّى إشعار آخر، حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.