من إلقاء الملك تشارلز الثالث خطابه الأول، الجمعة، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، إلى إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، تأجيل مباريات الجولة السابعة في المسابقة، حتّى إشعار آخر، حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
تشن السلطات الأردنية حملة على المخدرات بوتيرة متصاعدة منذ بداية العام الجاري، على عدة مستويات ابتداء من التصدي لمحاولات التسلل والتهريب إلى المناطق الحدودية للمملكة مع سوريا، وكذلك في رصد أوكار التخزين والتوزيع داخل أراضيها عبر عمليات مداهمات نوعية معلنة توسّعت مؤخرا.