توب 5: مقتل فتاة فلسطينية في جنين.. وتفجير مقر "فاغنر" في أوكرانيا

من تعقيب وزير الخارجية السعودي على إمكانية حصول إيران على سلاح نووي، واعتراف الجيش الإسرائيلي بقتل فتاة فلسطينية في إطلاق نار "غير مقصود"، مرورًا بتفجير مقر مجموعة "فاغنر" الروسية في أوكرانيا، ووفاة عامل مهاجر في مقر تدريب المنتخب السعودي في مونديال قطر، وصولا إلى الكشف عن وثائقي نتفلكس عن مغادرة الأمير هاري وميغان ماركل بريطانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
الجنرال الأمريكي المتقاعد بن هودجز يشرح في هذا الفيديو ما يعنيه تفجير مقر مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا، حيث كانت المجموعة تتخذ من فندق مقرًا لها، وفقًا لمسؤول أوكراني إقليمي. لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت مجموعة فاغنر متواجدة في ذلك الفندق.