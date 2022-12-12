توب 5: مقتل فتاة فلسطينية في جنين.. وتفجير مقر "فاغنر" في أوكرانيا

من تعقيب وزير الخارجية السعودي على إمكانية حصول إيران على سلاح نووي، واعتراف الجيش الإسرائيلي بقتل فتاة فلسطينية في إطلاق نار "غير مقصود"، مرورًا بتفجير مقر مجموعة "فاغنر" الروسية في أوكرانيا، ووفاة عامل مهاجر في مقر تدريب المنتخب السعودي في مونديال قطر، وصولا إلى الكشف عن وثائقي نتفلكس عن مغادرة الأمير هاري وميغان ماركل بريطانيا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

وزير الخارجية السعودي يرد على إمكانية حصول إيران على سلاح نووي

شكك وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في إمكانية أن تؤدي إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني إلى منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

جنى زكارنة.. الجيش الإسرائيلي يعترف بقتل فتاة فلسطينية في إطلاق نار "غير مقصود"

قال الجيش الإسرائيلي، في بيان الاثنين، إن قواته كانت في مدينة جنين لاعتقال "مطلوبين"، مساء الأحد، "يشتبه في ضلوعهم في نشاط إرهابي".

بن هودجز يوضح لـCNN ما يعنيه تفجير مقر مجموعة "فاغنر" الروسية في أوكرانيا

الجنرال الأمريكي المتقاعد بن هودجز يشرح في هذا الفيديو ما يعنيه تفجير مقر مجموعة مرتزقة "فاغنر" الروسية في منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا التي تسيطر عليها روسيا، حيث كانت المجموعة تتخذ من فندق مقرًا لها، وفقًا لمسؤول أوكراني إقليمي. لم يتسن لـCNN التحقق بشكل مستقل مما إذا كانت مجموعة فاغنر متواجدة في ذلك الفندق.

الفيفا: وفاة عامل مهاجر في مقر تدريب المنتخب السعودي خلال مونديال قطر

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الخميس، وفاة عامل مهاجر في المنتجع الذي كانت تستخدمه السعودية خلال مراحل المجموعات في مونديال قطر 2022.

"تم إطعامي للذئاب".. ميغان ماركل في مقطع دعائي لوثائقي نتفليكس عن قصة مغادرتها والأمير هاري بريطانيا

زعمت دوقة ساسكس، ميغان مارك أنها "أطعمت الذئاب" قبل أن تغادر بريطانيا مع زوجها الأمير هاري، دوق ساسكس، في مقطع دعائي جديد للجزء الثاني من الفيلم الوثائقي "هاري وميغان" على نتفليكس.