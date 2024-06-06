رحبت مصر بقرار سلوفينيا الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية، حيث أصبحت البلاد أحدث دولة أوروبية تعترف بدولة فلسطينية مستقلة، الثلاثاء.

وتتبع سلوفينيا خطى إسبانيا وأيرلندا والنرويج التي اتخذت قرارًا مماثلا في أواخر شهر مايو، لتنضم إلى جزء كبير من البلدان في جميع أنحاء العالم.

رحب الفلسطينيون في سلوفينيا بالقرار، في حين قالت وزيرة الخارجية السلوفينية، تانيا فايون، في مقابلة لـCNN إن الخطوة تأتي لـ"إرسال إشارة واضحة إلى الحكومة الإسرائيلية، وكذلك إلى حماس، أننا بحاجة إلى رؤية وقف إطلاق نار فوري واستمرار المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن وتوفير مساعدات إنسانية إضافية للمدنيين المحتاجين".

كما أكدت وزيرة الخارجية أن بلادها ترسل "إشارة قوية جدًا إلى الفلسطينيين، بأن لديهم الحق في الوجود وتقرير المصير".

أعربت فايون أيضًا عن أملها بأن تحذو دول أوروبية أخرى حذو بلادها، مشيرة إلى أن "خبراء الأمم المتحدة بعثوا قبل يومين نفس الرسالة، بدعوة العالم إلى اتباع الدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية".

كما شددت وزيرة الخارجية السلوفينية على "أنه من المهم للغاية - نظرًا إلى الوضع على الأرض - تنفيذ هذا الضغط قبل أن نسمع أن الوقت ينفد وأن الحل السياسي الدبلوماسي، المهم للغاية، يفلت منا"، مضيفة: "أؤمن أن هذا هو الطريق الصحيح وسوف نستمر في القيام به".