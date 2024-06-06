خلال أشهر الصيف الحارة، يمكن أن تتشكل سلسلة من الضغط المرتفع في الغلاف الجوي مما يتسبب في الكثير من أشعة الشمس ودرجات الحرارة الدافئة.

ولكن في بعض الأحيان لا تتحرك هذه السلسلة وقد ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. يُشار إلى ذلك باسم "قبة حرارية".

حين يتحول الطقس إلى مشمس وحار، يصبح الهواء محاصرًا داخل القبة، مثل ارتفاع الحرارة داخل سيارتك تحت الشمس والنوافذ مغلقة.



أحيانًا، تحت هذه القبب الحرارية، يمكننا الحصول أيضًا على درجات حرارة قياسية.



عندما تتجمع هذه القبب الحرارية فوق المدن، يمكن أن ترتفع درجة حرارة المناطق الحضرية أكثر من المناطق الريفية.



تسمى هذه "الجزر الحرارية الحضرية"، ما يزيد التأثير.



وفي الواقع، خلال النهار، يمكن أن ترتفع درجة حرارة المدن بمقدار درجتين إلى خمس درجات عن المناطق الريفية، كما أنها لا تبرد بنفس القدر ليلًا، مما يجعل اليوم التالي يبدأ بدرجات أكثر دفئًا.