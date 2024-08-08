نزل آلاف المتظاهرين المناهضين للعنصرية إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة، الأربعاء، لمواجهة موجة من المسيرات اليمينية المتشددة.

خطط اليمين لاستهداف مراكز الهجرة، في يوم آخر من أعمال الشغب بعد أيام من العنف الناجم عن التضليل حول هجوم طعن مميت أسفر عن مقتل 3 أطفال.

ولكن بحلول وقت مبكر من مساء الأربعاء، تجمع آلاف المتظاهرين المضادين في أكثر من اثنتي عشرة مدينة لحراسة مراكز الهجرة ومنع استهدافها من قبل اليمين المتشدد.

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