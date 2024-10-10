يقدر مسؤولون في الحكومة الأمريكية أن أضرار إعصار ميلتون ستبلغ مليار دولار على الأقل، وهو ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى تسريع جهود التخفيف من آثار تغير المناخ.

وفي هذا الوضع الطبيعي الجديد، فإنه ينضم إلى قائمة طويلة، حيث تواجه الولايات المتحدة بالفعل تكاليف بقيمة 20 مليار دولار من الكوارث هذا العام وحده، ما يسلط الضوء على كلفة عدم التحرك بالسرعة الكافية لمكافحة التغير المناخي.

أحد التقارير وجد أن الأضرار المترتبة على تغير المناخ ستكلّف العالم 38 تريليون دولار بحلول عام 2049، وهذا 6 أضعاف المبلغ الذي يتطلبه الأمر لجهود تخفيف الآثار اللازمة لتلبية اتفاق باريس.