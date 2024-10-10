شاهد كيف يبدو الوضع بعد وقت قصير من وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة

يقدم مراسل CNN، بيل وير، تقريره من سانت بطرسبرغ، وراندي كاي من ساراسوتا، وكارلوس سواريز من فورت مايرز بعد وصول الإعصار ميلتون إلى اليابسة في فلوريدا.

فبعد أقل من أسبوعين من إعصار هيلين الذي خلف أكثر من 230 قتيلاً في الجنوب الشرقي، يضرب الإعصار الهائل، ميلتون، فلوريدا الآن.

وصل إعصار ميلتون إلى اليابسة بالقرب من سيستا كي ليلة الأربعاء كعاصفة من الفئة الثالثة، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة ورياح عاتية وانقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وقد يصبح ميلتون أحد أكثر العواصف تدميراً على الإطلاق لساحل الخليج في فلوريدا، وقد تم الشعور بتأثيراته الكارثية في معظم أنحاء الولاية.