مشاهد مروعة لإعصار ميلتون في فلوريدا.. عواصف ورياح مدمرة تسحق ما بطريقهاالعالمنشر الخميس، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024تتعرض ولاية فلوريدا الأمريكية لإعصار ميلتون المدمر والذي جلب معه أمطارًا غزيرة وأطلق العنان لعواصف مميته مع رياح عاصفة امتدت عبر مساحة كبيرة من الولاية بعد وصوله إلى اليابسة بالقرب من سيستا كي، ليلة الأربعاء.وأيضًا.. صور صادمة توثق إعصار ميلتون.. إليكم سرعة الرياح وحجم الأمطارشاهد كيف يبدو الوضع بعد وقت قصير من وصول إعصار ميلتون إلى اليابسةفيديو مرعب يُظهر لحظة ضرب إعصار لحي سكني في فلوريدا قراءة المزيدأمريكاالطقسطقسعواصففلوريداكوارث طبيعية