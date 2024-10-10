تتعرض ولاية فلوريدا الأمريكية لإعصار ميلتون المدمر والذي جلب معه أمطارًا غزيرة وأطلق العنان لعواصف مميته مع رياح عاصفة امتدت عبر مساحة كبيرة من الولاية بعد وصوله إلى اليابسة بالقرب من سيستا كي، ليلة الأربعاء.

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