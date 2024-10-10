مشاهد مروعة لإعصار ميلتون في فلوريدا.. عواصف ورياح مدمرة تسحق ما بطريقها

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مشاهد مروعة لإعصار ميلتون في فلوريدا.. عواصف ورياح مدمرة تسحق ما بطريقها

تتعرض ولاية فلوريدا الأمريكية لإعصار ميلتون المدمر والذي جلب معه أمطارًا غزيرة وأطلق العنان لعواصف مميته مع رياح عاصفة امتدت عبر مساحة كبيرة من الولاية بعد وصوله إلى اليابسة بالقرب من سيستا كي، ليلة الأربعاء.

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شاهد كيف يبدو الوضع بعد وقت قصير من وصول إعصار ميلتون إلى اليابسة

فيديو مرعب يُظهر لحظة ضرب إعصار لحي سكني في فلوريدا
 