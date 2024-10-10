ظهور حفرة هائلة في فلوريدا بسبب إعصار ميلتون.. شاهد ما حدث

رصدت إيزابيل روزاليس، مراسلة شبكة CNN حفرة هائلة ظهرت في هيلسبورو بولاية فلوريدا، حيث كشف ضوء النهار عن الأضرار الجسيمة التي خلفها إعصار ميلتون.

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