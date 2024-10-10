ظهور حفرة هائلة في فلوريدا بسبب إعصار ميلتون.. شاهد ما حدث

ظهور حفرة هائلة في فلوريدا بسبب إعصار ميلتون.. شاهد ما حدثالعالمنشر الخميس، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024رصدت إيزابيل روزاليس، مراسلة شبكة CNN حفرة هائلة ظهرت في هيلسبورو بولاية فلوريدا، حيث كشف ضوء النهار عن الأضرار الجسيمة التي خلفها إعصار ميلتون.وأيضًا.. مشاهد مروعة لإعصار ميلتون في فلوريدا.. عواصف ورياح مدمرة تسحق ما بطريقهاصور صادمة توثق إعصار ميلتون.. إليكم سرعة الرياح وحجم الأمطارشاهد كيف يبدو الوضع بعد وقت قصير من وصول إعصار ميلتون إلى اليابسةقراءة المزيدأمريكاعواصففلوريداكوارثكوارث طبيعية