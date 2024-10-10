مزقه وقذف حطامه في الجو.. فيديو مرعب يظهر إعصارًا يدمر مبنى في فلوريدا

العالم
نشر
مزقه وقذف حطامه في الجو.. فيديو مرعب يظهر إعصارًا يدمر مبنى في فلوريدا

التقطت كاميرا اللحظة التي دمر فيها إعصار جزءًا من مبنى أثناء مروره في مقاطعة سانت لوسي بولاية فلوريدا الأمريكية. وتم تأكيد وفاة أربعة أشخاص في المنطقة نتيجة لعاصفة مدمرة ناجمة عن إعصار ميلتون.

وأيضًا.. ظهور حفرة هائلة في فلوريدا بسبب إعصار ميلتون.. شاهد ما حدث

مشاهد مروعة لإعصار ميلتون في فلوريدا.. عواصف ورياح مدمرة تسحق ما بطريقها

صور صادمة توثق إعصار ميلتون.. إليكم سرعة الرياح وحجم الأمطار