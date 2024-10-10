مزقه وقذف حطامه في الجو.. فيديو مرعب يظهر إعصارًا يدمر مبنى في فلوريدا

مزقه وقذف حطامه في الجو.. فيديو مرعب يظهر إعصارًا يدمر مبنى في فلوريداالعالمنشر الخميس، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2024التقطت كاميرا اللحظة التي دمر فيها إعصار جزءًا من مبنى أثناء مروره في مقاطعة سانت لوسي بولاية فلوريدا الأمريكية. وتم تأكيد وفاة أربعة أشخاص في المنطقة نتيجة لعاصفة مدمرة ناجمة عن إعصار ميلتون.وأيضًا.. ظهور حفرة هائلة في فلوريدا بسبب إعصار ميلتون.. شاهد ما حدثمشاهد مروعة لإعصار ميلتون في فلوريدا.. عواصف ورياح مدمرة تسحق ما بطريقهاصور صادمة توثق إعصار ميلتون.. إليكم سرعة الرياح وحجم الأمطارقراءة المزيدأمريكاطقسعواصففلوريداكوارثكوارث طبيعية