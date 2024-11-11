زلزال مدمر يهز كوبا شعر به سكان فلوريدا وميامي.. شاهد ما خلّفه

ضرب زلزال بلغت قوته 6.8 درجة منطقة قبالة سواحل كوبا بعد ظهر الأحد، وكان قويًا لدرجة أنه شعر به سكان ميامي وجنوب فلوريدا، ومع ذلك، لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع وفيات في الجزيرة.

وضرب الزلزال مقاطعات غوانتانامو وهولغوين وسانتياغو بشرق كوبا، لكنه لا يهدد بحدوث تسونامي.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل إن السلطات تقيم الوضع قبل بدء جهود التعافي بعد أقل من أسبوع من ضرب الإعصار القوي رافائيل المقاطعات الغربية لكوبا كإعصار من الفئة الثالثة.

وتُظهر الصور القادمة من كوبا شقوقًا في المباني وأكوامًا من الحطام، حيث لا تزال الجزيرة تعاني من موسم أعاصير شديد للغاية، فضلاً عن انقطاعات مستمرة للكهرباء بسبب النقص المزمن في الكهرباء.