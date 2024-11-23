أصبح أغنى شخص في العالم أكثر ثراءً، حيث تبلغ ثروة قطب التكنولوجيا والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، الصافية الآن ما يقرب من 350 مليار دولار، وهذا وفقًا لبلومبيرغ.

وترجع ثروته المتنامية إلى ارتفاع قيمة أسهم تسلا، التي ارتفعت بنحو 40% منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويتوقع المستثمرون أن تستفيد مشاريع ماسك من نفوذه في إدارة دونالد ترامب القادمة. وبالطبع، ذلك بفضل تحالفه مع الرئيس المنتخب والتبرع بعشرات الملايين من الدولارات للحملة.

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