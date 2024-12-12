أثارت أسابيع من مشاهدات الطائرات بدون طيار غير المبررة في نيوجيرسي قلق السكان، حيث يسارع الساسة ومسؤولو الأمن إلى الكشف عن مصدر الغموض المتزايد في سماء الولاية ليلاً.

لقد تركت مشاهدات الطائرات بدون طيار الليلية الغامضة في جميع أنحاء الولاية بما في ذلك المواقع العسكرية والبنية التحتية الحيوية الأخرى بعض السكان في حالة من عدم الاستقرار.

يقول شهود العيان إن هذه الطائرات بدون طيار المرصودة أكبر بكثير من تلك التي يستخدمها الهواة.

وتقوم فرقة عمل من وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية حاليًا بالتحقيق في الأمر، وتقديم إحاطة للمشرعين المعنيين يوم الأربعاء.

وردًا على سؤال من شبكة CNN للتعليق على هذه المشاهدات، قال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان: "لقد رصد شهود مجموعة من الطائرات بدون طيار وطائرة ذات أجنحة ثابتة محتملة". ويطلبون من أي شخص لديه معلومات عن أصل هذه الطائرات بدون طيار الاتصال بالشرطة.

وتقول السلطات الآن إنه لا يوجد تهديد معروف للجمهور، ولكن رغم ذلك قال أحد أعضاء الكونغرس من نيوجيرسي إنه قيل له من مصادر أن طائرات بدون طيار يتم إطلاقها من سفينة إيرانية. حيث قال: "هذه السفينة الأم تبحر بعيدًا. سأخبركم بالتفاصيل. إنها قبالة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية". بينما سارع البنتاغون إلى نفي هذه الادعاءات.