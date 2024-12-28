كشف الجيش الصيني عن سفينة حربية قوية جديدة في حفل تدشين أقيم في شنغهاي وهي واحدة من أكبر سفن الهجوم البرمائية في العالم.

وتبني الصين، التي تمتلك بالفعل أكبر قوة بحرية في العالم، السفن الحربية وحاملات الطائرات بوتيرة مذهلة..

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