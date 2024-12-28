الصين تكشف عن أحدث قطعها الحربية.. واحدة من أكبر سفن الهجوم البرمائية في العالم

العالم
نشر
الصين تكشف عن أحدث قطعها الحربية.. واحدة من أكبر سفن الهجوم البرمائية في العالم

كشف الجيش الصيني عن سفينة حربية قوية جديدة في حفل تدشين أقيم في شنغهاي وهي واحدة من أكبر سفن الهجوم البرمائية في العالم.

وتبني الصين، التي تمتلك بالفعل أكبر قوة بحرية في العالم، السفن الحربية وحاملات الطائرات بوتيرة مذهلة..

قد يهمك أيضًا.. الصين تكشف عن طائرة مقاتلة شبحية جديدة.. إليكم ما نعلمه عن الـ J-35

قطعة غامضة ترصدها الأقمار الصناعية في الصين.. ماذا نعلم للآن؟

شاهد كيف حاصرت سفن حربية صينية تايوان بشكل كامل
 