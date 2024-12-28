الصين تكشف عن أحدث قطعها الحربية.. واحدة من أكبر سفن الهجوم البرمائية في العالمالعالمنشر السبت، 28 ديسمبر / كانون الأول 2024كشف الجيش الصيني عن سفينة حربية قوية جديدة في حفل تدشين أقيم في شنغهاي وهي واحدة من أكبر سفن الهجوم البرمائية في العالم.وتبني الصين، التي تمتلك بالفعل أكبر قوة بحرية في العالم، السفن الحربية وحاملات الطائرات بوتيرة مذهلة..قد يهمك أيضًا.. الصين تكشف عن طائرة مقاتلة شبحية جديدة.. إليكم ما نعلمه عن الـ J-35قطعة غامضة ترصدها الأقمار الصناعية في الصين.. ماذا نعلم للآن؟شاهد كيف حاصرت سفن حربية صينية تايوان بشكل كامل قراءة المزيدالصينالجيش الصينيسفن