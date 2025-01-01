فيديو صادم يُظهر الضحايا في الشارع بعد هجوم الدهس في نيو أورليانزالعالمنشر الأربعاء، 01 يناير / كانون الثاني 2025أظهر مقطع فيديو صادم جثثًا للضحايا ملقاة في الشارع بمدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، بعد أن قالت الشرطة إن رجلاً يقود شاحنة دهس حشدًا من الناس وأطلق النار على ضباط الشرطة.وقد قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 30 في الحادثة. وقال مسؤول إنفاذ القانون لشبكة CNN إن المشتبه به قد مات، فيما قالت عمدة مدينة نيو أورليانز إن الوقعة "هجوم إرهابي". قراءة المزيدأمريكا حوادث طرقالشرطة الأمريكية