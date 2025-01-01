أظهر مقطع فيديو صادم جثثًا للضحايا ملقاة في الشارع بمدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا الأمريكية، بعد أن قالت الشرطة إن رجلاً يقود شاحنة دهس حشدًا من الناس وأطلق النار على ضباط الشرطة.

وقد قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص وأصيب 30 في الحادثة. وقال مسؤول إنفاذ القانون لشبكة CNN إن المشتبه به قد مات، فيما قالت عمدة مدينة نيو أورليانز إن الوقعة "هجوم إرهابي".