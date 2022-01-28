نقلت قناة CBC الإخبارية، المتعاونة مع شبكة CNN، تقريرًا من داخل قاعدة عسكرية بقيادة ألمانيا في ليتوانيا، كجزء من وجود الناتو في دول البلطيق لدعم أوكرانيا، وسط تصاعد التوترات التي تشهدها كييف مع موسكو.

وهذه إحدى قواعد الناتو التي أقامها في دول البلطيق عام 2017. كانت الفكرة هي وضع قوات الناتو هنا، ليس بالقرب من حدود روسيا، ولكن قريبة بما يكفي لبعث رسالة ردع.

ومع التعزيز الكبير للقوات الروسية، ليس فقط في روسيا، ولكن أيضًا في بيلاروسيا، التي تبعد قرابة 130 كيلومترًا من القعدة في ليتوانيا، اكتسبت هذه القواعد الأمامية أهمية أكبر بكثير.

ويعمل الناتو على تعزيز الكثير من هذا الوجود الأمامي المعزز الذي يمتلكه في أوروبا الشرقية، بطائرات إضافية، وقوات إضافية، وآليات إضافية.