من قرار إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منع ملايين الدولارات من المعونة عن مصر بسبب عدم تنفيذ شروطها، إلى احتفاء Joy Awards بصناع الترفيه في الرياض.. إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

مصادر لـCNN: إدارة بايدن تقرر منع ملايين الدولارات من المعونة عن مصر بسبب عدم تنفيذ شروطها

كشفت مصادر أمريكية مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.



تونس.. إحباط عملية إرهابية كانت ستنفذها فتاة قادمة من تركيا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط "تنفيذ عملية إرهابية" كانت تعتزم فتاة تلقت تدريبا في سوريا تنفيذها مستهدفة مناطق سياحية في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.



سخر من مكافأة لاعبي المنتخب.. فيديو مسرب لمدرب مصر يثير تفاعلا واسعا

انتشر تسريب للمدرب العام لمنتخب مصر، ضياء السيد، يسخر فيه من تقديم 500 دولار للاعبي المتتخب بعد الفوز على ساحل العاح في دوري الـ16 لكأس أمم أفريقيا.



Joy Awards تحتفي بصناع الترفيه في الرياض.. وحضور لافت لجون ترافولتا وسلمان خان وإيمي سمير غانم

شهدت العاصمة السعودية حفل "جوائـز صنّـاع التـرفيـه" Joy Awards بنسخته الثانية الخميس 27 يناير 2022، واحتفى الحـدث الضخم ضمن فعاليات موسم الرياض بنجوم عرب وعالميين في الفن، والرياضة، وشخصيات مؤثرة.



دراسة: مكملات فيتامين "د" وزيت السمك قد تجنّبك أمراض المناعة الذاتية

كشفت دراسة جديدة أنّ تناول الفيتامين "د" يوميًا، ومقوّيات زيت السمك قد تساعد الأكبر سنًّا في تجنّب الإصابة باضطرابات مناعة ذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، والصدفية، وأمراض الغدة الدرقية، وألم العضلات الروماتيزمي، وهو مرض التهابي يسبب آلامًا في العضلات، وتصلّبًا في الكتفين والوركين.